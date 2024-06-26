Muş-Bitlis karayolunda otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Muş- Bitlis karayolunda otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında şeker fabrikası civarında meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz belirlenmediği otomobil, aynı yönde seyir halindekiki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları açıldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ