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Pençe-Kilit 2 Harekatında Şehit Düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı

Pençe-Kilit 2 Harekatında Şehit Düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı
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Pençe-Kilit 2 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın ailesine, Muş'un Sungu Beldesi'nde askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Aileye Türk bayrakları asılırken, jandarma ve sosyal hizmetler görevlileri aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi yarın öğle namazından sonra Sungu Beldesi'nde toprağa verilecek.

Pençe-Kilit 2 Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23) Muş'ta yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Muş'un merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde, şehit haberi aileye askeri yetkililer tarafından iletildi. Henüz 23 yaşında olan Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, gözyaşlarına boğulan aile fertlerini jandarma personeli ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri teselli etmeye çalıştı.

Bekar olan şehidin anne ve basının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay ve Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Sungu Beldesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Piyade PKK

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