Muratlı'ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muratlı'ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Muratlı'ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde muhtelif noktalara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çerçevesinde yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde muhtelif noktalara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çerçevesinde yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

Muratlı'da kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde ve sokaklardaki bazı noktalara KGYS olarak bilinen elektronik denetleme, plaka tanıma ve görüntüleme sistemi kuruluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu devam eden kameralar, ilk etapta kentin ihtiyaç duyulan 15 noktasına yerleştirilecek. Sistemin kurulumu çerçevesinde metal direklerin dikimi ve mobil kamera kurulum işlemleri gerçekleştiriliyor. Sistemin kurulduğu noktalar emniyet güçlerince 7/24 izlenecek. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Tekirdağ, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title