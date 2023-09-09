Muratlı'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kıraathanede meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.