Muratlı'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Bir Yaralı

Muratlı'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Bir Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari araç, yaya Ali T.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı hakkında polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın geri manevra yaparken çarptığı yaya yaralandı.

Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Stad Caddesi'nde geri manevra yapan Cihan D.'nin kullandığı hafif ticari araç, Ali T. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Ali T., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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