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Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı

Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
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İBB'ye yönelik yürütülen operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel, "Müdafii olarak başladığım süreçte gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

"MÜDAFİİ OLARAK BAŞLADIĞIM SÜREÇTE GÖZALTINA ALINIYORUM"

Serkan Günel sabah saat 07.00'de sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" Günal'ın gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındıSerkan Günel (solda), Kazım Yiğit Akalın (sağda)

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın bu sabah gözaltına alındığını bildirdi. Pehlivan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir" dedi.

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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