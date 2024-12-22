Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti

"Çılgın", "Bu Akşam Ölürüm", "Salını Salını" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran sanatçı Murat Kekilli acı haberi paylaştı.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan 56 yaşındaki sanatçı, annesi Sıdıka Kekilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanatçı paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun." ifadelerini kullandı. Kekilli'nin takipçileri paylaşımın altına başsağlığı dileklerinde bulundu

Şarkıcının babası Mustafa Kekilli ise 2019 yılında vefat etmişti.

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

18 Nisan 1968 yılında Adana'da doğan Murat Kekilli; İlk, orta ve lise eğitimini de Adana'da tamamladı. Kocavezir Mahallesi'nde oturan ailesinin fakir olması nedeniyle tatillerde, Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarında çalışmıştır. Adana'da gençlik sarayının müdürü ile tanışıp, onun yanına gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaşını görür ve hayran olur ve müzik hayatına ilk piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gider, 1991 yılında askerden döner ve yaşantısına faal olarak başlar.

1992 - 1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanır; fakat, bir yıl kadar devam edip ayrılır. 1994'te İstanbul'a gelir bir grupta çalışır ve ilk grubunu Kilikyalılar'ı kurar. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile çalışır ve Eşek Gözlüm albümünü çıkartır. Bu albümün istenilen yere gelmediği düşünülerek Ferdifon Müzik firması ile yollarını ayırır. Daha sonra Boğaziçi Müzik ile anlaşır ve 1999 yılında Bu Akşam Ölürüm ismindeki albümünü çıkartır. Bu albüm çok büyük bir patlama oluşturur. Öyle ki şarkının bireylerde intihar etkisi yarattığı söylenmiştir. Bu yüzden Reha Muhtar canlı yayında Kekilli'yi eleştiren sözler sarf etmiştir. 2002 Yılının Şubat ayında Boğaziçi Müzik ile Yedialtı adlı albümü çıkarır. Ardından yine 2004'te Boğaziçi Müzik ile Avara albümünü çıkarır. 2006 yılında Boğaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlı albümü çıkarır. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında Boğaziçi Müzik ile Kalbimdeki Darp albümünü çıkarmıştır. Albüm de tek parçaya klip çekilmiştir. Murat Kekilli'nin yeni albümü Gümüş Teller 2013 yılında piyasaya sürülmüştür.