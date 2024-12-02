Muradiye'de 610 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 610 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 610 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler kapsamında 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - VAN