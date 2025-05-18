Munzur Nehri'nde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Munzur Nehri'nde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Nehri'ne giren ve güçlü akıntıya kapılıp mahsur kalan bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Munzur Nehri'nde mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Nehri'ne yüzmek için giren ve mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı.

Olay, Ovacık ilçesi Aşağıtorunoba Köyü Gelincik Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Van'dan gezi amaçlı ilçeye gelen H.B., yüzmek için Munzur Nehri'ne girdi. Güçlü akıntıya kapılan şahıs, taşlara tutunarak hayatta kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla nehre giren ekipler, şahsı bulundu noktadan kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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