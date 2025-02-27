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Münih Havalimanı'nda Grev: Uçuşların Yüzde 80'i İptal Edildi

Münih Havalimanı'nda Grev: Uçuşların Yüzde 80'i İptal Edildi
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Almanya'nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi tarafından başlatılan grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi. Grevin 2 gün süreceği ve daha fazla iptal olabileceği bildirildi.

Almanya'nın Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugün başlattığı grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi.

Almanya'da havalimanı grevlerine yenileri ekleniyor. Ülkenin ikinci büyük havalimanı ola Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugün başlattığı grev nedeniyle uçuşların yaklaşık yüzde 80'i iptal edildi. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, 2 gün sürecek grev nedeniyle daha fazla uçuşun iptal edilme riski bulunduğu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri gerektiği belirtildi.

Verdi, Ocak ayında ücret görüşmelerinin başlamasından bu yana Almanya'da çok sayıda grev düzenledi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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