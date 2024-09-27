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Münevver Karabulut'un Katilinin Mezarı Açılacak mı?

Münevver Karabulut'un Katilinin Mezarı Açılacak mı?
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Münevver Karabulut'u 2009 yılında öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündemde. Karabulut ailesinin talebi üzerine yapılan bu işlem için hazırlıklar sürerken, ailenin acılı teyzesi durumun belirsizliği üzerine endişelerini dile getirdi.

Münevver Karabulut'u 2009 yılında canice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündemde. Karabulut ailesinin talebi üzerine kabul edilen fethi kabir işlemi için hazırlıklar sürerken, Karabulut'un acılı teyzesi, "Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar etmişti. Garipoğlu'nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

"Hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk"

Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Acılı teyze, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Münevver Karabulut İnsan Hakları Cem Garipoğlu Politika Cinayet 3-sayfa Hukuk bolu Suç

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