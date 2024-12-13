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Münbiç'te İlk Cuma Namazı Terörden Arınmanın Ardından Kılındı

Münbiç'te İlk Cuma Namazı Terörden Arınmanın Ardından Kılındı
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Suriye'nin Münbiç kentinde PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasının ardından, binlerce Müslüman ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Halk, El Kebir Camii'nde bir araya gelerek şükür duası etti.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında camileri dolduran binlerce Müslüman, Münbiç'in terörden arındırılması için şükür duası etti.

Suriye'de Münbiç'in PKK/ Ypg terör örgütünden temizlenmesini ardından binlerce Müslüman ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Osmanlı döneminden kalma kentin en büyük camisi olan El Kebir Camii'nde bir araya gelen halk, namaz öncesi ellerini semaya açıp kentin 8 yıl aradan sonra PKK/YPG terör örgütünden kurtarılması nedeniyle şükür duası etti.

Duanın ardından Münbiç'te yaşayan Araplar, Türkmenler ve Kürtler omuz omuza namaz kıldı. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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