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Muhtara sopalı saldırı: 2 tutuklama

Muhtara sopalı saldırı: 2 tutuklama
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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, uğradığı saldırı sonucu yaralandı, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, uğradığı saldırı sonucu yaralandı, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahallenin muhtarı Mehmet Polat, köy meydanından evine döndüğü sırada 3 kardeş tarafından yolu kesildi. Araçtan indirilen Polat sopa ve yumruklarla darp edildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Polat'ın burnunda kırık, kaburgalarında ezilme, yüzünde morluklar ve gözlerinde şişlik oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaşadığı saldırının ardından açıklama yapan muhtar Mehmet Polat, "Köy meydanından evime gelirken yolda üç kardeş tarafından önüm kesildi. Arabadan indirilip sopalar ve yumruklarla darp edildim. Burnumda kırık, kaburgalarımda eziklik, yüzümde morluklar ve gözlerimde şişlik var. Şüphelilerden şikayetçiyim, adalete güveniyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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