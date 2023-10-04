Muhtar Tartışması Kanlı Bitti: Muhtar Tüfekle Vuruldu

MERSİN'de, Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (46), tartıştığı Rübeyde A. (43) tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Sandal, hastaneye kaldırıldı, şüpheli Rübeyde A. ise gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Sandal, muhtarı olduğu mahallede yaşayan Rübeyde A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rübeyde A., evinden aldığı otomatik tüfekle muhtar Sandal'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sandal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rübeyde A. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.