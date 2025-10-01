Haberler

Muhtar İrfan Yavuzer Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer, Kırklareli'nde bir apartmanın 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer Kırklareli'nde 4. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katından bir kişi düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yavuzer'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KIRKLARELİ

