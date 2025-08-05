Muhtar Baki Güney Tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Güney Mahallesi Muhtarı Baki Güney'in tutuklandığı öğrenildi.

2022 yılında karıştığı bir olay nedeniyle hakkında süren yargılama sonucunda 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve bu kararı istinaf mahkemesi tarafından da onaylanan Muhtar Güney, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN