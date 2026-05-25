Haberler

Muhittin Böcek'in ALDAŞ dosyasından ev hapsi kararında 399 milyonluk taahhüt detayı

Muhittin Böcek'in ALDAŞ dosyasından ev hapsi kararında 399 milyonluk taahhüt detayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in, ALDAŞ dosyası kapsamındaki tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinde, dosyada iddia edilen 399 milyon TL'lik kamu zararının ödenmesine yönelik taahhüdün etkili olduğu öne sürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in, ALDAŞ dosyası kapsamında tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine ilişkin kararda, dosyada yer alan kamu zararı iddiasının giderilmesine yönelik taahhüdün etkili olduğu öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. ve ASAT üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Daha önce ALDAŞ dosyası kapsamında tutuklu bulunan Böcek hakkında, 22 Mayıs'ta konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, soruşturma dosyasında yaklaşık 399 milyon 507 bin 249 TL olarak yer aldığı belirtilen kamu zararının ödenmesine yönelik taahhüdün etkili olduğu ileri sürüldü.

Dosyada ALDAŞ ve ASAT üzerinden yapılan işlemler incelendi

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. ile ASAT üzerinden yapılan bazı harcamalar ve işlemler mercek altına alındı. Müfettiş ve bilirkişi raporlarına dayandırıldığı belirtilen tespitlerde, bazı harcamaların usulsüz olduğu ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Söz konusu tespitlerin ardından dosya kapsamında adli sürecin başlatıldığı, bazı şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldığı ve yönetim kadrolarında değişikliklere gidildiği öne sürüldü.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar dosyada yer aldı

Soruşturma dosyasında şüphelilere "zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yöneltildiği ileri sürüldü. Dosyada yer alan iddiaların, ALDAŞ A.Ş. ve ASAT üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile bu işlemler sonucunda oluştuğu belirtilen kamu zararı çevresinde değerlendirildiği öğrenildi.

Tutukluluk ev hapsine çevrilmişti

Muhittin Böcek hakkında ALDAŞ dosyası kapsamında daha önce tutuklama kararı verilmişti. Avukatlarının yeniden başvurusu üzerine Böcek, 22 Mayıs'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik ALDAŞ dosyası yönünden tutukluluk halinin konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar vermişti. Böcek'in diğer dosyalardan kaynaklanan tutukluluk hali devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var