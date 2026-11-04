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Muğla Valisi Akbıyık, Trafik Polisi Deniz Çakıcı için lokma hayrına katıldı

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Muğla Valisi Akbıyık, Trafik Polisi Deniz Çakıcı için lokma hayrına katıldı
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Muğla'da geçen yıl kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Muğla Valiliği önünde görevli Trafik Polisi Deniz Çakıcı için lokma hayrı düzenlendi. Muğla Valiliği önündeki programa il protokolü, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı; Vali Akbıyık aileye başsağlığı diledi.

Muğla'da, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden ve Muğla Valiliği önünde görevli Trafik Polisi Deniz Çakıcı anısına lokma hayrı düzenlendi.

Muğla Valiliği önünde gerçekleştirilen programa il protokolü, emniyet mensupları, merhum polis memurunun mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Deniz Çakıcı'nın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaşan Vali Akbıyık, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Vatanı ve milleti için görev yapan güvenlik güçlerinin her zaman milletin kalbinde yaşayacağını belirten Vali Akbıyık, duaların okunmasının ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunulan programa katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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