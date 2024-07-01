Muğla Valiliği Orman Yangınlarına Karşı Uyarıyor

Muğla Valiliği, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve düşük nem oranlarının orman yangınları riskini arttırdığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için vatandaşların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemle rica edildi. Ormanlık Alanlara Giriş Yasakları: Valilik tarafından yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi. Anız Yakmaktan Kaçınma: Herhangi bir nedenle anız yakılmaması. Ateş Kullanımı: Bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanılmaması. Çöp ve Sigara İzmariti Atmama: Yol kenarlarına yangına sebebiyet verebilecek çöp, sigara izmariti gibi maddelerin kesinlikle bırakılmaması. Uyarılara Uyma: Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarılara titizlikle uyulması. 112 Acil Çağrı Merkezi: Ormanlarda veya kırsal alanlarda görülen olumsuzlukların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi" ifadesini kullandı.

Valilik, "Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" mesajını vurgularken, bu konuda gösterilecek hassasiyet ve duyarlılık için şimdiden teşekkür etti. - MUĞLA