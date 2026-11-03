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Muğla Ula'da kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter'i AFAD ve jandarma arıyor

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Muğla Ula'da kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter'i AFAD ve jandarma arıyor
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Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'i arama çalışmaları sürüyor. Son görüntüleri üzerine Akyaka Kadın azmağı çevresinde yoğunlaşan AFAD, jandarma ve STK ekipleri, bugün kayıp vatandaşa ait bir iz bulamadı.

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'i arama çalışmaları devam ediyor.

2 Kasım'da evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Kemal Yeter'in yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Dün akşam saatlerinde Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Akyaka Mahallesi çevresinde arama yapıldı.

Ekipler seferber oldu

Yağmur nedeniyle araka çalışmalarına ara verilirken, bugün öğle saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başlandı. Kayıp Alzheimer hastası Yeter'i arama çalışmasına AFAD, Jandarma Komando timleri, Akyaka Jandarma karakol ekipleri, Jandarma iz takip köpeği ve STK arama kurtarma ekipleri katıldı.

Son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Kayıp Alzheimer hastası Kemal Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bugün yapılan arama çalışmalarında kayıp vatandaşa ait bir iz bulunmazken, arama çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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