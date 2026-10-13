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Muğla Menteşe'de yağışta kamyon çekiciye çarptı, şoför araçta sıkıştı

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Muğla Menteşe'de yağışta kamyon çekiciye çarptı, şoför araçta sıkıştı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağışlı havada kamyon, Aydın-Muğla karayolunda önünde seyreden çekiciye arkadan çarptı ve şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı şoför, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; trafik ekipleri inceleme başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağışlı havada meydana gelen kazada, çekiciye arkadan çarpan kamyonun şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı şoför, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolu üzerindeki Menteşe Evleri önünde trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havada 35 COD 289 plakalı kamyon, önünde seyreden 48 ASK 333 plakalı çekiciye çarptı. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan şoförün kurtarılması için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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