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Muğla'nın Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Menteşe Hasan ali Ercan Caddesinden Cumhuriyet Meydanına çıkan kavşakta meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine trafik ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kavşakta otomobili sol yan kapıdan çarpan motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile motosikletten yere düştü.

Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Hasan Ali Ercan Caddesinden Cumhuriyet Meydanına çıkan cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı