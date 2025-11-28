Muğla Hastanesinde Kimyasal Madde Nedeniyle İki Personel Rahatsızlandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere dökülen kimyasal maddeyi soluyan ve sonrasında rahatsızlanan iki personel, kontrol amaçlı tedavi altına alındı. Ameliyatlar önlem amaçlı durdurulurken, acilin bir bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı.

"Ameliyatlar önlem amaçlı durduruldu"

Olayın ardından hastane yönetimi, herhangi bir sağlık riski oluşmaması için ameliyatları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ameliyathane bölgesinin havalandırılması ve kimyasal temizliğinin tamamlanması için çalışmalar yapıldı.

"Acil servisin bir bölümü boşaltıldı"

Acil serviste, kimyasal maddeden etkilenen personele gerek duyulması halinde müdahale edilebilmesi için bir bölüm boşaltılarak kullanım dışı bırakılırken, yapılan işlemlerin tamamen önlem amaçlı olduğu vurgulandı. - MUĞLA