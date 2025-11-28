Haberler

Muğla Hastanesinde Kimyasal Madde Nedeniyle İki Personel Rahatsızlandı

Güncelleme:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere dökülen kimyasal maddeyi soluyan iki personel kontrol amaçlı tedavi altına alındı. Ameliyatlar geçici olarak durduruldu ve acilin bir bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre ameliyathane dezenfeksiyonu sırasında yere dökülen kimyasal maddeyi soluyan ve sonrasında rahatsızlanan iki personel, kontrol amaçlı tedavi altına alındı. Ameliyatlar önlem amaçlı durdurulurken, acilin bir bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde ameliyathane dezenfekte edilirken yere dökülen kimyasal maddeyi soluyan iki personel rahatsızlandı. Kimyasala maruz kalan alanda çalışan iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

"Ameliyatlar önlem amaçlı durduruldu"

Olayın ardından hastane yönetimi, herhangi bir sağlık riski oluşmaması için ameliyatları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ameliyathane bölgesinin havalandırılması ve kimyasal temizliğinin tamamlanması için çalışmalar yapıldı.

"Acil servisin bir bölümü boşaltıldı"

Acil serviste, kimyasal maddeden etkilenen personele gerek duyulması halinde müdahale edilebilmesi için bir bölüm boşaltılarak kullanım dışı bırakılırken, yapılan işlemlerin tamamen önlem amaçlı olduğu vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
