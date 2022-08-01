Muğla haberi... Milas'ta muhtarın oğlu tüfekle vurulmuş halde bulundu - Haberler

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Muğla haberi... Milas'ta muhtarın oğlu tüfekle vurulmuş halde bulundu

Muğla haberi... Milas'ta muhtarın oğlu tüfekle vurulmuş halde bulundu

Muğla haberler... Muğla'nın Milas ilçesinde haber alınamayan genç, göl kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde haber alınamayan genç, göl kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu 26 yaşındaki Turan Can Ölmez akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlatılan arama sonucunda Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Otopsisi yapılan genç köy mezarlığında toprağa verilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25)'yü gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Turan Can Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler

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