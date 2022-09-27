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Muğla haber! Datça ve Marmaris'te 118 göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla haber! Datça ve Marmaris'te 118 göçmen kurtarıldı

Muğla 3. sayfa haberi: Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına 5 ayrı geri itme olayında toplam 118 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına 5 ayrı geri itme olayında toplam 118 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında ikisi lastik bot ve birisi de can salı içinde gerçekleşen üç ayrı düzensiz göçmen kurtarma faaliyetinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarma faaliyetinde toplam 73 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenler ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki düzensiz göçmen kurtarma faaliyetinde ise 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça açıklarında kurtarılan toplam 118 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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