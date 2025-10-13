Muğla Fen Lisesi'nde Kapsamlı Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, afetlere hazırlık bilincini artırmak amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatına ev sahipliği yaptı. Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, muhtemel bir deprem anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak pekiştirilmesini sağladı.

Belirlenen senaryo gereği çalınan deprem sireniyle birlikte, okul personeli ve öğrenciler hızla "çök-kapan-tutun" pozisyonunu alarak ilk anda güvenliği sağladı. Siren sesinin sona ermesinin ardından ise tahliye sinyali verilerek, sınıflar planlı ve disiplinli bir şekilde boşaltıldı.7 öğrenci ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Tüm öğrenci ve öğretmenler, önceden belirlenen acil toplanma alanına kısa sürede ulaştı. Tatbikat boyunca sergilenen düzen ve ciddiyet, okulun afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi. - MUĞLA