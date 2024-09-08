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Muğla'daki Orman Yangınına Hava Araçları Müdahale Ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Yangın 20. saate girerken, hava araçları alevlerin önünü kesmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını 20'nci saatine girerken, sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için hava araçları yoğun şekilde müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı. 20'nci saatine giren yangına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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