Muğla'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü

Muğla'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü
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Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, Çamköy Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple başladı ve ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Milas ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara başladı. Ekipler, alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile yangın söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir felaketin önüne geçerken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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