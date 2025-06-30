Muğla'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Milas ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara başladı. Ekipler, alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile yangın söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir felaketin önüne geçerken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA