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Muğla'da Yürüyüş Yapan Şahıs Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Muğla'da Yürüyüş Yapan Şahıs Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Şahin Semiz, dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren şahıs, dengesini kaybederek yere düştü. Ambulansla Kale Devlet Hastanesine sevk edilen hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Avcılar Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Şahin Semiz, yürüyüş yaparken aniden rahatsızlandı. Dengesini kaybederek yere düşen Şahin Semiz, başını taşa çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Şahin Semiz, mahalle sakinleri tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları Şahin Semiz'i ambulans ile Denizli'nin Kale ilçesine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı adam, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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