Muğla'da Yol Kenarındaki Valizler Paniğe Neden Oldu

Muğla'da Yol Kenarındaki Valizler Paniğe Neden Oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan iki valiz, vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik ekiplerinin müdahalesine yol açtı. Yapılan incelemede valizlerde sadece kıyafet bulunduğu belirlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yol kenarında bulunan iki valiz, paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi.

Olay, Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık dört gündür aynı noktada duran valizlerden şüphelenen bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, valizlerin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarının kontrollü şekilde yaptığı incelemede, valizlerin içerisinde kıyafet bulunduğu belirlendi.

Valizlerin içeriğinin tehlike arz etmediğinin anlaşılması üzerine çevredeki güvenlik önlemleri kaldırıldı. Olay, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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