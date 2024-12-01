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Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulunurken, şahsın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen durumla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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