Yaşlı çiftin ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı bir çiftin hayatını kaybettiği ev yangınının ardındaki korkunç gerçek JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Yangını çıkardıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen yaşlı çiftin torunu ile eşi dahil toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alevler evi sardı, acı haber geldi

Olay, 5 Mart gecesi saat 01.00 sularında Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Nazire K. (76) ve Asım K. (87) çiftine ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Nazire K.'nin cansız bedenine ulaşırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım K. ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaçış planı İstanbul Havalimanı'nda son buldu

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yangının bir kundaklama olabileceği şüphesi üzerine derinlemesine inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheler, yaşlı çiftin torunu B.K. (25) ve eşi K.K. üzerinde yoğunlaştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin izini süren ekipler, çiftin yurt dışına kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla firari şüpheliler uçuş hazırlığındayken kıskıvrak yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, zanlılara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

4 tutuklama, 2 adli kontrol

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Torun B.K., eşi K.K. ile yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan Ü.K., S.K. ve E.G. Yatağan Adliyesi'ne getirildi. Ankara'da bulunan şüpheli Uğur K. ise sorgusuna SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

Savcılıktaki ifadelerin ardından mahkemeye çıkarılan B.K., K.K., U.K. ve E.G. "Vahşice adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ü.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı