Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak

Muğla'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken, 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada Muğla'nın değişik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği, 949 adet tabanca fişeği, 146 adet kartuş, 40 bin adet makaron, 712 adet tütün ve tütün ürünleri, 660 adet cinsel içerikli gıda, 150 litre etil alkol, 85 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet elektronik sigara, 13 adet elektronik cihaz, 3 adet dedektör, 40 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheliye işlem yapıldı ve 16 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.