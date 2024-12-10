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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 3 kişi tutuklandı. 7 operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen nakit paralar ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak uçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 06-09 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ayrı operasyonda; 85 gram metamfetamin maddesi, 6 gram esrar maddesi, 8 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), LSD, kurusıkı tabanca, Bin 800 Türk lirası suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonunda, 9 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 7 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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