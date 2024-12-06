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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. Operasyonda 4,9 gram kokain, 16 gram esrar ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada; 4,9 gram kokain 16 gram esrar 8 adet likit esrar hassas terazi, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 92 adet kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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