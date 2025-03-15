İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.5 Kilogram Skunk Esrar Ele Geçirildi

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.5 Kilogram Skunk Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapılan uyuşturucu aramasında 2.450 gram skunk esrar, 80 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheli Ü.A., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Muğla, Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden Ü.A. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği 'Misket' ile birlikte arama yapıldı.

Yapılan aramada, 2.450 gram skunk esrar, 80 kök kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 35 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 2adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Veda töreninde acılı annesinin ağzından tek kelime döküldü
img

Tarihe geçmesine 11 dakika yetti
img

Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi

Tempo inanılmaz! İlk yarının sonunda gol geldi
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.