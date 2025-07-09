Muğla'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonda Baba ve Oğlu Yaralandı

Muğla'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonda Baba ve Oğlu Yaralandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan kamyon, Boğaziçi Mahallesi'nde üst yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Araç, bir sitenin su deposunun bulunduğu alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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