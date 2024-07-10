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Muğla'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Cumhuriyet Savcılığı Pınar Mahallesi Karayer Mevkii'nde meydana gelen traktör kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; M.D.'nin kullandığı 48 K . plakalı traktör Köyceğiz Pınar Mahallesi Karayer mevkiinde seyir halindeyken devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan 66 yaşındaki Mustafa Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından traktör sürücüsü M.D., Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçyiğit'in cenazesi ise Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcılığı Köyceğiz Muğla Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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