Muğla'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen araçtaki sürücü ve yolcular kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yatağan-Bodrum Karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, araçlardan birinde bulunan 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Diğer yolcular ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, trafik ekipleri bölgede ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - MUĞLA