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Muğla-Aydın Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Muğla-Aydın Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı
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Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla-Aydın karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı'nda öğlen saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 48 E 2102 plakalı araç seyir halindeyken kavşak içerisinde 07 ABG 918 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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