Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motorlu kurye, yolda çalışma yapan bayrakçıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kurye yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APE 388 plakalı motorlu kurye, yolda çalışma yapan şantiyede görevli bayrakçıya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

500

