Otomobille çarpışan ticari araç takla attı: Kaza anı kamerada

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 'U' dönüşü yapmak isteyen bir otomobilin, aynı yönde seyr eden bir ticari araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Takla atan ticari aracın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç, refüje savrularak takla attı. Kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Ortaca ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen 48 AEN 786 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 48 DU 301 plakalı Fiat marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat araç refüje savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yol güvenliğini sağlarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Çekici marifetiyle takla atan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kaza anı ise bölgede bulunan bir başka aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, park halinde bulunan otomobilin dönüş yapmak için sol şeride geçtiği, o esnada sol şeritten gelen ticari aracın çarparak takla atması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
