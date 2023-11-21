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Muğla'da tarlada ölü bulunan kişi

Muğla'nın Milas ilçesinde çift sürmek için tarlaya giden bir kişi ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.