Haberler

Muğla'da Tarihi Likya Yolu'nda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapan biri Türk, ikisi Alman vatandaşı 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Almanya uyruklu F.H., yürüyüş sırasında düştü ve sakatlandı. Ekipler, 2 saat süren operasyonla mahsur kalanları kurtardı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan biri Türk, ikisi Alman vatandaşı olmak üzere 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Almanya uyruklu F.H., S.M.T. ile Türk vatandaşı E.Ö. Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Almanya uyruklu F.H. dengesini kaybederek düştü. F.H. ayağından sakatlanarak yürüyemez hale geldi. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından JAK ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler 2 saat süren süren operasyon sonucunda bölgede mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ayağından yaralanan F.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.