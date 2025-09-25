Muğla'da Tarihi Likya Yolu'nda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan biri Türk, ikisi Alman vatandaşı olmak üzere 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Almanya uyruklu F.H., S.M.T. ile Türk vatandaşı E.Ö. Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Almanya uyruklu F.H. dengesini kaybederek düştü. F.H. ayağından sakatlanarak yürüyemez hale geldi. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından JAK ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler 2 saat süren süren operasyon sonucunda bölgede mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ayağından yaralanan F.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. - MUĞLA