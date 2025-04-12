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Muğla'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Sercan Ülker hayatını kaybederken, saldırgan Ö.S. gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda vurulan şahıs hayatını kaybederken, kaçmaya çalışan saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Ö.S. isimli şahıs, 40 yaşındaki Sercan Ülker'e tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sercan Ülker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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