Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar

Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda tansiyon yükseldi.

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi.

AHMET ARAS'I KONUŞTURMADILAR

Salona gelen işçiler salonda slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşmasını yarım bıraktı.

BARET FIRLATTILAR

Konu tartışılırken çıkan tartışmada Aras'ın önce yuhalandığı, ardından baret fırlatıldığı görüldü. Aras'ın, "Biz kardeşiz" diyerek salondan ayrıldığı bildirildi.

GERGİNLİĞİN NEDENİ SANTRALLER

Öte yandan yaşanan gerginliğinin nedeni ise Ahmet Aras'ın santrallere ilişkin görüşleri olduğu belirtildi. Ahmet Aras'ın "İşçilerin ekmeğine saygı duyduğunu, santrallerin çevreye zarar vermeden de iş yapabileceğini fakat eski sistemler kullandıklarını" söylediği kaydedilirken "Santraller kapatılsın, temiz enerji olsun" görüşünü savunduğu kaydedildi. İşçilerin ise madenlerin kapatılmasına karşı oldukları ifade edildi.