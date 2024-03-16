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Muğla'da Samet Bulut cinayeti davasında sanıklar beraat etti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u öldürüp intihar süsü verdikleri suçlamasıyla yargılanan eşi Penbe Bulut, kızı Ayşegül Bulut ve kızının erkek arkadaşı Mehmet Karadağ, suçlarının sabit olmaması nedeniyle beraat ettiler.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u (49) öldürüp, intihar süsü verdikleri suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan eşi Penbe Bulut (50), kızı Ayşegül Bulut (21) ve kızının erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (31), suçlarının sabit olmaması nedeniyle beraat ettiler.

Yatağan Bozarmut Mahallesinde Samet Bulut'u öldürüp intihar süsü verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı Ayşegül Bulut, eşi Penbe Bulut ve kızının erkek arkadaşı Mehmet Karadağ, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra taraf avukatları da katıldı. Duruşmada, sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ayşegül Bulut'un üzerine atılı, 'İştirak halinde üstsoya karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, sanık hakkında verilen hükmün niteliği gözetilerek uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, diğer sanıklar Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın üzerine atılı 'İştirak halinde eşe karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

Karar sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla 3'üncü ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararını üst mahkemeye taşıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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