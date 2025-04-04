Muğla'da Ramazan Bayramı İçin Yoğun Trafik Tedbirleri

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafik tedbirleri uyguluyor.

Bölge Trafik Komiseri Alperen Aykırı'nın yaptığı açıklamada, bayram süresince 136 ekip ve 557 personel görev yaptığını belirterek, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve drone destekli hava denetimlerinin de sürdüğünü ifade etti. Helikopterde görevlendirilen trafik personelinin havadan yaptığı gözlemler sonucunda trafik ihlali yapan araçlar tespit edilerek, güzergahtaki ekiplerle koordineli şekilde durdurulup cezai işlem uygulanıyor.

Bölge Trafik Komiseri Alperen Aykırı, "Aynı şekilde drone cihazlarımızı da etkin bir biçimde kullanıyoruz. Kask, emniyet kemeri ve kırmızı ışık gibi hayati trafik kurallarının ihlallerini tespit ederek, ihlallerin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Trafik kazalarının büyük bir bölümünün aşırı hızdan kaynaklandığını vurgulayan Aykırı, Muğla genelinde bulunan 9 adet radar cihazıyla hız ihlallerinin denetlendiğini belirtti. Bu cihazların bir kısmı gece görüşlü olup, 24 saat boyunca hız kontrolü sağlayabiliyor.

"Otobüslerde sivil personel görevde"

Bayram tatillerinde yoğun olarak kullanılan şehirlerarası otobüslerdeki denetimlerin de arttığını belirten Aykırı, "Otobüs şoförlerinin yol boyunca trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla araçlarda sivil personel görevlendirdik. Bu personel, yolcuların da emniyet kemeri kullanımına dikkat çekerek, seyahat güvenliğini artırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"Yağışlı havalara dikkat!

Bayram tatilinin ilk günlerinde Muğla'da etkili olan yağışlar nedeniyle bazı üzücü trafik kazalarının yaşandığını da hatırlatan Aykırı, "Sürücülerimizin yağışlı havalarda hızlarını azaltmaları ve daha dikkatli olmaları, muhtemel kazaların önüne geçecektir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - MUĞLA