66 gün sonra bir ilk! Bahçeli, Türkeş'in mezarına geliyor

66 gün sonra bir ilk! Bahçeli, Türkeş'in mezarına geliyor
Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

Ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den ABD'ye misilleme
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Muğla'da Ramazan Bayramı İçin Yoğun Trafik Tedbirleri

Muğla'da Ramazan Bayramı İçin Yoğun Trafik Tedbirleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla 136 ekip ve 557 personelle trafik denetimlerini artırdı. Helikopter ve drone destekli denetimlerin yanı sıra otobüslerde de sivil personel görevde.

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafik tedbirleri uyguluyor.

Bölge Trafik Komiseri Alperen Aykırı'nın yaptığı açıklamada, bayram süresince 136 ekip ve 557 personel görev yaptığını belirterek, sabit yol uygulamalarının yanı sıra helikopter ve drone destekli hava denetimlerinin de sürdüğünü ifade etti. Helikopterde görevlendirilen trafik personelinin havadan yaptığı gözlemler sonucunda trafik ihlali yapan araçlar tespit edilerek, güzergahtaki ekiplerle koordineli şekilde durdurulup cezai işlem uygulanıyor.

Bölge Trafik Komiseri Alperen Aykırı, "Aynı şekilde drone cihazlarımızı da etkin bir biçimde kullanıyoruz. Kask, emniyet kemeri ve kırmızı ışık gibi hayati trafik kurallarının ihlallerini tespit ederek, ihlallerin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Trafik kazalarının büyük bir bölümünün aşırı hızdan kaynaklandığını vurgulayan Aykırı, Muğla genelinde bulunan 9 adet radar cihazıyla hız ihlallerinin denetlendiğini belirtti. Bu cihazların bir kısmı gece görüşlü olup, 24 saat boyunca hız kontrolü sağlayabiliyor.

"Otobüslerde sivil personel görevde"

Bayram tatillerinde yoğun olarak kullanılan şehirlerarası otobüslerdeki denetimlerin de arttığını belirten Aykırı, "Otobüs şoförlerinin yol boyunca trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla araçlarda sivil personel görevlendirdik. Bu personel, yolcuların da emniyet kemeri kullanımına dikkat çekerek, seyahat güvenliğini artırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"Yağışlı havalara dikkat!

Bayram tatilinin ilk günlerinde Muğla'da etkili olan yağışlar nedeniyle bazı üzücü trafik kazalarının yaşandığını da hatırlatan Aykırı, "Sürücülerimizin yağışlı havalarda hızlarını azaltmaları ve daha dikkatli olmaları, muhtemel kazaların önüne geçecektir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.