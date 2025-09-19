Haberler

Muğla'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Muğla'da farklı ilçelerde başlayan orman yangınlarında Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Köyceğiz Pınar mahallesinde alevlerin sıçradığı bir araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Muğla'da gece saatlerinde farklı ilçelerde başlayan orman yangınlarında Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın esnasında Köyceğiz Pınar mahallesinde yola sıçrayan alevler yolda bulunan ve içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen araca sıçradı. Araç bir anda devasa alevler arasında kalırken, itfaiye ekipleri araca müdahale etti. Rüzgarın da ters esmesi sonrası araç tamamen yanmaktan kurtuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
