Muğla'da Orman Yangınları: 6 Kontrol Altında, 2 Yangın Devam Ediyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, il genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece başlayan 8 yangından 6'sının kontrol altına alındığını belirten Akbıyık, iki yangının ise hala devam ettiğini söyledi.

Devam eden yangınlar Milas'ın Bey Kışlacık ile Köyceğiz'in Akköprü, Pınar ve Sazak köylerinde bulunuyor. Vali Akbıyık, Köyceğiz'deki yangının daha geniş bir alanda etkili olduğunu vurguladı. Köyceğiz yangınına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. 36 saattir devam eden çalışmalara, karadan 147 arazöz, su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel, havadan ise 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere toplam 24 hava aracı katılıyor. Yangından etkilenen Sazak, Pınar, Akköprü ve Çaysan mahallelerinde 230 ev boşaltılırken, 612 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca bin 27 büyükbaş ve 515 küçükbaş hayvan da yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Can kaybı yok, yaralılar var

Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, 20 kişi dumandan ve yangından etkilendi. 19 kişi ayakta tedavi edilirken, bir orman personeli hafif yanık nedeniyle hastanede tedavi görüyor ve hayati tehlikesi bulunmuyor. Yangınlarda 2 ev ve 2 depo hasar görürken, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu. Vali Akbıyık, yangınların çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Kesin bir sonuca varıldığında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Vali, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve ekiplere, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara ve vatandaşlara gösterdikleri fedakarlık ve destek için teşekkür etti. - MUĞLA